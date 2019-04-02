Назначены арбитры на полуфинальные матчи Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу сезона-2018/19.



3 апреля (среда)



«Урал» — «Арсенал»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Игорь Синер (Омск).



«Локомотив» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).



Возможность назначения видеоассистентов на эти матчи зависит от решения ФИФА и ИФАБ.

«Основная часть подготовки первой группы судей и видеоассистентов для проведения кубковых и стыковых матчей этого сезона завершена. Все имеющиеся материалы были отправлены в установленном порядке в ИФАБ на прошлой неделе. По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня от ИФАБ и ФИФА ещё не поступило решение о том, можно или нет использовать ВАР в режиме live. Надеемся, что до окончания вторника наступит определённость в этом вопросе. В этой связи необходимо отметить, что если вердикт вышеуказанных организаций будет положительным, то возможны изменения в составах назначенных судейских бригад», — цитирует пресс-служба РФС Леонида Калошина, руководителя проекта VAR в России.