В Италии отказались от проведения матчей в Рождество

В Италии приняли решение больше не проводить матчи в Рождество по аналогу Boxing Day в Англии. Как сообщает Corriere della Sera, в руководстве чемпионата Италии пришли к выводу, что эксперимент по проведению рождественских матчей полностью провалился, поэтому его повторять не планируют.



Издание отмечает, что одной из главных проблем в переговорах с вещательными компаниями стала двухнедельная пауза в январе, которая образовалась из-за матчей в Рождество.

В то же время стало известно, что сезон-2019/2020 в Серии А начнётся 25 августа, а его завершение планируется на 24 мая.

После 29 туров в турнирной таблице чемпионата Италии единолично лидирует «Ювентус». Календарь матчей Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».