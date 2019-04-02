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Пять клубов претендуют на Дугласа Косту

Пять клубов претендуют на Дугласа Косту
Футбол / Англия

Нападающий туринского «Ювентуса» Дуглас Коста пользуется большим спросом на трансферном рынке, сообщает Tuttosport.

По информации издания, в борьбу за 28-летнего футболиста включился «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» стали уже пятым претендентом на игрока, пополнив список, в котором также числятся такие клубы, как «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Интер».

В нынешнем сезоне Коста принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 1 жёлтую и 1 красную карточку. Также в активе бразильца 4 встречи в Лиге чемпионов и 2 в Кубке Италии. В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Ювентусу» € 60 млн за Косту.

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