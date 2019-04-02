Тотти хочет видеть Де Росси на посту главного тренера «Ромы»

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может в скором времени начать тренерскую карьеру.



Как сообщает Corriere dello Sport, летом бывший партнёр 35-летнего футболиста по команде Франческо Тотти, работающий в структуре римского клуба, может перейти на должность технического директора. Пост был предложен нынешнему главному тренеру «волков» Клаудио Раньери, однако ожидается, что специалист покинет клуб летом по истечении контракта.



В случае назначения Тотти хочет продолжить работу с Де Росси и видит в нём хорошого кандидата на пост наставника команды. По словам издания, хавбеку не составит труда получить тренерскую лицензию за короткий промежуток времени, учитывая его заслуги.



«Рома» после 29 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

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