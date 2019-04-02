«Ростов» повысил цены на билеты для болельщиков «Спартака»

«Ростов» повысил цены для болельщиков «Спартака» на домашний матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Изначально пресс-служба ростовского клуба опубликовала информацию, согласно которой цена за билет на гостевой сектор составляла 350 рублей.



Сегодня, 2 апреля, пресс-служба клуба опубликовала сообщение, в котором указано, что билеты болельщикам красно-белых обойдутся в 800 рублей.



«Кроме этого у нас есть информация для болельщиков „Спартака“. Билеты на гостевой сектор будут продаваться у входа G11 за три часа до матча. Стоимость билета – 800 рублей», — сообщает пресс-служба донской команды.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 14 апреля, начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.