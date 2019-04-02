Хацкевич: уровень УПЛ не средний, а средненький, раньше было рубилово

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил нынешний уровень украинской Премьер-лиги.



«Уровень чемпионата на данный момент можно назвать средненьким, даже не средним. Хотя в первую шестёрку вышли неплохие команды, и каждый матч будет проходить на максимальных усилиях. А как нам вернуться на прежний уровень? Мы видим, что происходит. Война, экономика лежит – всё это сильно влияет на развитие не только футбола, но и спорта в целом. От этих проблем футбол не становится сильнее. Когда встречаемся с командами европейского топ-уровня, то интенсивность игры совершенно другая.



Раньше у нас было много сильных команд, кроме «Динамо» и «Шахтёра» – это «Днепр», «Металлист», та же «Заря», поэтому было много напряжённых матчей, было рубилово, на стадион приходило много зрителей. В каждой команде играли высококвалифицированные легионеры из разных стран, не только Европы, но и Латинской Америки. Также играло по три-четыре игрока уровня национальных сборных своих стран. Затем произошли те события, которые мы имеем. Может, в ближайшее время всё поменяется к лучшему (экономика, уровень жизни людей), тогда и поднимется футбол», – цитирует Хацкевича «UA-Футбол».

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