Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о конкуренции в команде на вратарской позиции, а также рассказал о планах в этом вопросе на следующий сезон.
«Всё зависит от того, какие вратари будут у нас в команде в следующем году. Сейчас у нас есть три отличных игрока на эту позицию, мы планируем завершить сезон с ними. Посмотрим, что произойдёт потом.
Но уже сейчас я могу сказать, что не собираюсь оставлять возможности для сомнений и дебатов. В следующем сезоне у нас не будет вратарского вопроса, всё будет очевидно и прозрачно», — приводит слова Зидана Marca.
В настоящий момент в основной команде «Реала» числятся три голкипера – Тибо Куртуа, Кейлор Навас и сын Зидана Лука. При предшественнике француза на посту главного тренера – Сантьяго Солари – первым номером «сливочных» был Куртуа.
Зидан: в следующем сезоне в «Реале» не будет вратарского вопроса