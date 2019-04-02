Болельщики «Ростова» признали Песьякова лучшим в марте

Болельщики «Ростова» признали вратаря Сергея Песьякова лучшим футболистом в составе своей команды по итогам марта. Голкипер набрал наибольший средний балл в послематчевых голосованиях болельщиков (4,1 балла). Как сообщает официальный сайт донской команды, в данном голосовании учитывался февральский матч.

В марте Песьяков провёл в составе «Ростова» в Российской Премьер-Лиге четыре матча, в которых пропустил всего два мяча. В прошлом месяце ростовский клуб в РПЛ дважды сыграл вничью и два матча выиграл.

После 21 тура подопечные Валерия Карпина занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 6-е место, набрав 32 очка.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».