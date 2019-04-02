Зидан: разговоры о чистке в «Реале» — это проявление неуважения к футболистам

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о слухах, связанных с возможной перестройкой состава «сливочных» в летнее трансферное окно.



«Сейчас в СМИ пишут очень многое про наши планы на следующий сезон, но нужно уважать всех – в том числе футболистов, которые сделали так много для этого клуба. Для меня разговоры о чистке состава – это проявление неуважения. Нам придётся произвести некоторые изменения, но сейчас не время говорить об этом», — приводит слова Зидана Marca.



Ранее сообщалось, что руководство «Реала» готово выделить крупную сумму на усиление команды после окончания нынешнего сезона. Клуб уже успел осуществить один трансфер – летом к «сливочным» присоединится бразильский защитник «Порту» Эдер Милитао.

Зидан: в следующем сезоне в «Реале» не будет вратарского вопроса