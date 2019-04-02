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В «МЮ» хотят, чтобы Мата стал послом клуба после окончания карьеры

В «МЮ» хотят, чтобы Мата стал послом клуба после окончания карьеры
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить работу в клубе после окончания карьеры, сообщает Manchester Evening News.

По информации издания, в стане «красных дьяволов» ценят вклад 30-летнего испанского футболиста в благотворительность и хотят, чтобы он стал послом клуба после того, как решит уйти из футбола.

При этом отмечается, что стороны по-прежнему не могут договориться о продлении контракта. Действующее соглашение Маты истекает летом, и «Манчестер Юнайтед» рискует потерять его бесплатно. Сам игрок хочет остаться в команде, но рассчитывает на двухлетний контракт, в то время как клуб готов предложить только однолетний. Это связано с политикой манкунианцев в отношении возрастных футболистов.

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