Лукаку: сборной Англии нужно было уйти с поля из-за расистских выкриков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку считает, что игрокам сборной Англии нужно было уйти с поля во время отборочного матча Евро-2020 против Черногории из-за расистских оскорблений болельщиков хозяев.



Ранее стало известно, что в ходе матча Черногория — Англия болельщики хозяев скандировали расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов англичан, среди которых защитник Дэнни Роуз и полузащитник Рахим Стерлинг. Главный тренер гостей Гарет Саутгейт после встречи выразил возмущение поведением фанатов и пообещал уведомить УЕФА об инциденте.



«Я думаю, сборной Англии нужно было уйти с поля. Это стало бы сообщением. Некоторых игроков подобные оскорбления с трибун только лишний раз мотивируют, но у других это может вызвать другую реакцию. Футболисты должны открыто говорить об этом, чтобы люди, у которых есть власть, что-то предпринимали», — цитирует Лукаку Sky Sports.

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