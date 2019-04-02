Банк «Открытие» доволен сотрудничеством со «Спартаком»

Банк «Открытие» доволен сотрудничеством с московским «Спартаком» и считает его взаимовыгодным. Об этом заявил председатель совета директоров Росгосстрахбанка, президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.



Банк «Открытие» стал спонсором «Спартака» в 2013 году, подписав соглашение на 1,2 млрд рублей. Именем банка назван стадион «Спартака» — «Открытие-Арена», который был открыт 5 сентября 2014 года.



«Мы совсем недавно продлили соглашение по неймингу со „Спартаком“ до 2023 года. Могу сказать, что на данный момент мы очень довольны тем, как продвигается наше сотрудничество. Это взаимовыгодный контракт, и мы активно работаем со „Спартаком“ не только по арене. Логотип банка размещён на футболках команды, используем клуб в корпоративных активностях, мы считаем, что это, безусловно, выгодно и нам, и клубу», — цитирует ТАСС Задорнова.