Геркус: давно не видел, чтобы ЦСКА таким образом отдавал свою игру

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в социальной сети поделился мнением по поводу прошедших матчей 21-го тура Премьер-Лиги.



«Главный эмоциональный взрыв тура произошёл на „ВЭБ Арене“. Давно не доводилось видеть, чтобы ЦСКА таким образом отдавал свою игру. 85 минут „армейцы“ буквально не замечали своего соперника, а затем пропустили два фантасмагорических гола. Первый – коленом, второй – после грубейшей ошибки всей линии обороны. И здесь привычное оправдание в стиле „это футбол“ уже не подходит. Я бы сказал, что это нереальное стечение обстоятельств наяву. Именно таким образом ЦСКА выпадает из первой тройки.



Остальные четыре лидера РПЛ одержали победы. Такие разные, но победы. „Зенит“ уступал, но дожал „Оренбург“. Выделю эстетский гол со штрафного защитника Ракицкого. „Локо“ и „Спартак“ провели тяжёлые матчи, где соперники выглядели не хуже, но всё же добились своего. Отмечу, что „железнодорожники“ второй раз подряд выигрывают со счётом 1:0, забивая с пенальти. „Краснодар“ здесь стоит особняком. 5:0 – это сильно! „Анжи“ — команда, конечно, проблемная, но в этом сезоне махачкалинцы бьются достойно со всеми. В Краснодаре хозяева просто смели соперника, прервав затянувшуюся безвыигрышную серию.



В 21-м туре забили свои мячи трое из четырёх лидеров гонки бомбардиров: Фёдор Чалов, Сердар Азмун и Антон Миранчук. Тенденция понятна – в решающие моменты сезона лидеры атаки должны брать ответственность на себя. Особенно меня по весне впечатляет Азмун, который максимально быстро влился в игру „Зенита“ и приносит команде пользу в каждом матче без перебоев. Миранчук также проявляет себя в роли лидера, став к тому же штатным пенальтистом команды (мы помним, что несколько пенальти по ходу сезона „Локо“ не забил)», – написал Геркус в „Инстаграме“.