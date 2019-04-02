Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля

По итогам заседания общего собрания Российской Премьер-Лиги стала известная дата начала нового сезона чемпионата России.



Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура. Последний, 30-й тур, пройдёт 17 мая 2020 года.



После 21 тура нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», набравший 44 очка. В первой тройке также находятся «Локомотив» и «Краснодар», в активе которых 38 очков. Четвёртое и пятое места занимают ЦСКА (37) и «Спартак» (36) соответственно. С полной таблицей чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь оставшихся матчей первенства можно посмотреть здесь.

У «Спартака» самый лёгкий календарь. У ЦСКА – самый сложный Анализ расписания оставшихся матчей пяти претендентов на золото и место в Лиге чемпионов.