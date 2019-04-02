Названа дата проведения матча за Суперкубок России—2019

Российская Премьер-Лига в своём официальном «твиттере» огласила дату проведения матча за Суперкубок России—2019.



Встреча, которая станет открытием нового футбольного сезона, пройдёт 6 июля 2019 года. В ней традиционно сыграют триумфатор нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги и обладатель Кубка России. Место проведения матча будет объявлено позднее. Дата была определена в ходе заседания общего собрания Российской Премьер-Лиги.



После 21 тура нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», набравший 44 очка. В первой тройке также находятся «Локомотив» и «Краснодар», в активе которых 38 очков. С полной таблицей чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате».



В полуфинале Кубка России встретятся пары «Локомотив» – «Ростов» и «Урал» – «Арсенал». С турнирной сеткой можно ознакомиться здесь.

Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля