Моуринью: в Германии я ещё не работал, почему бы и нет?

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что был бы не против поработать в Германии.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» проявляет серьёзный интерес к Моуринью. Немецкий клуб рассматривает вариант с назначением португальского специалиста на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона.

«В этой стране я ещё не работал. Почему бы и нет? Я бы хотел постараться выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом и пятое чемпионство в разных странах с пятым клубом. Но желания не всегда исполняются. Мои амбиции не ограничены только этим», – цитирует Record Моуринью.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года. Ранее португалец тренировал лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».