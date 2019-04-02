Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин полностью восстановился от травмы, полученной в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), сообщает пресс-служба клуба.



Сегодня, 2 апреля, 25-летний хавбек принял участие в тренировке в общей группе команды. При этом Зобнин занимался без ограничений.



«Провёл первое занятие в общей группе, травму залечил, ничего не беспокоит. Готовлюсь к бою! После операции было три дня паузы, но потом приступил к работе в зале, затем тренировался на поле индивидуально. Так что никаких проблем в плане физической формы у меня нет», — сказал Зобнин.



20 марта Зобнин успешно перенёс операцию на правой руке. Игроку был произведён остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной. Стандартные сроки полного выздоровления после операций такого рода составляют четыре-пять недель, однако хавбеку красно-белых удалось восстановиться значительно раньше.

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