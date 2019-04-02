Зобнин: «Спартак» будет стремиться показать яркий футбол в дерби с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.



«На «Спартак» все настраиваются по-особенному, поэтому для нас в принципе не бывает лёгких матчей. Но дерби есть дерби. «Спартак» и ЦСКА — команды сопоставимого уровня. Победит тот, кто допустит меньше ошибок.



Не пострадает ли зрелищность от важности матча? Против «Краснодара» и «Зенита» были не менее важные матчи, которые, думаю, понравились болельщикам. Никто в обороне не отсиживался, игра шла на встречных курсах, без центра поля. Не исключаю, что с ЦСКА будет схожая картина. По крайней мере «Спартак» будет стремиться показать яркий футбол», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».



Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»