Ещенко: нравится запах конопли, могу руки потереть и понюхать

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко объяснил, зачем сделал на ноге татуировку с изображением листа конопли.



«Эту татуировку сделал года два назад. Она никому не посвящена, просто мне нравится запах. Нам же это нельзя – мы проходим допинг-тесты. Могу только руки потереть и понюхать – и всё», — сказал Ещенко в ролике на канале «ФУХ» в YouTube.



Напомним, Ещенко в настоящий момент восстанавливается после травмы. В начале декабря прошлого года защитник красно-белых перенёс операцию на крестообразной связке колена, а в конце марта приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями.



После 21 тура первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», в активе которого 44 очка. «Спартак» (36) располагается на пятой строчке.

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