Топ-клубы РПЛ на форуме «Арена 4.0» обсудили с Мейтиным вопрос досмотра фанатов

28 марта «ВТБ Арена» приняла первое в своей истории деловое мероприятие – международную конференцию по строительству и управлению спортивными объектами «Арена Форум 4.0».



В течение дня в двух залах выступили более 70 экспертов по строительству, оборудованию, управлению и менеджменту спортивных объектов. Насыщенная деловая программа «Арены Форум 4.0» привлекла около 500 гостей из России, США, Германии, Италии, Словении, Финляндии, Беларуси и Казахстана.



Особое внимание на конференции было уделено новым технологиям для спортивных объектов. Руководитель российского офиса Unilumin Павел Почтеннов рассказал об уникальных проектах компании, в частности о медиафасадах «Казань Арены» и стадиона ФК «Краснодар». Руководитель коммерческого подразделения «Армо-Групп» Андрей Огородов перечислил самые современные технологии, применённые на «ВТБ Арене».



Большой интерес вызвала сессия «Коммерциализация стадионов», в которой приняли участие топ-менеджеры ведущих российских футбольных клубов и стадионов. Директоров по безопасности «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» собрал тематический круглый стол в малом зале «Арены Форум 4.0». Вместе с коллегой из Российской Премьер-Лиги Александром Мейтиным они обсудили одну из главных проблем российского футбола: корректный, быстрый, но при этом безопасный способ досмотра болельщиков.



Подробности докладов и презентации спикеров будут публиковаться на официальном сайте организаторов.