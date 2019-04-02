«Боруссия» М объявила об уходе Хекинга по окончании сезона

Мёнхенгладбахская «Боруссия» сегодня, 2 апреля, объявила, что Дитер Хекинг по окончании сезона покинет пост главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, новый наставник «Боруссии» будет назначен на следующей неделе.

Хекинг возглавил клуб из Мёнхенгладбаха в декабре 2016 года, заменив тогда уволенного Андре Шуберта. В нынешнем сезоне «Боруссия» после 27 туров занимает в турнирной таблице немецкой Бундеслиги пятое место с 47 очками в активе, находясь в зоне еврокубков.

Ранее специалист также работал с такими командами, как «Хессен», «Алемания», «Ганновер 96», «Нюрнберг» и «Вольфсбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии можно посмотреть на «Чемпионате».