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Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза

Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза
Футбол / Германия

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель покинул свой пост, сообщается на официальном сайте организации.

Решение об уходе Гриндель принял самостоятельно, о чём объявил президиуму союза в ходе телефонной конференции. Выборы нового главы организации пройдут в сентябре. Гриндель, несмотря на уход из DFB, продолжит свою работу в совете ФИФА и исполнительном комитете УЕФА, куда он был избран ранее.

Ранее сообщалось, что Гриндель, руководивший Немецким футбольным союзом с 2016 года, потерял поддержку среди соратников и покинет свой пост. По информации СМИ, одним из главных претендентов на должность является бывший футболист мюнхенской «Баварии» и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.

Лам — один из главных претендентов на пост главы Немецкого футбольного союза
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