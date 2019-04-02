«Динамо» рассчитается по всем долгам перед футболистами 15 апреля

Как стало известно «Чемпионату», задержки по зарплатам в московском «Динамо» связаны с передачей собственности клуба.



Как сообщалось ранее, зарплаты игрокам не платят три месяца. При этом, по нашей информации, в команде нет паники, футболисты спокойно тренируются и готовятся к следующему матчу. Руководство клуба пообещало игрокам, что 15 апреля рассчитается перед ними по всем задолженностям.



Ранее футбольный агент Роман Орещук рассказал, что из-за задержек по заработной плате в «Динамо» главный тренер Дмитрий Хохлов и некоторые игроки вынуждены тратить личные средства на восстанавливающие препараты.



После 21 тура бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе.

Орещук: слышал, что «Динамо» не платит зарплату игрокам третий месяц