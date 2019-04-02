Перес: новый «Сантьяго Бернабеу» станет ключевым объектом Мадрида

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах реконструкции клубного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«В этом месте мадридисты объединяются уже на протяжении 117 лет. Это наш дом. Тут выросли ценности клуба. „Реал“ является клубом для всех, им управляют фанаты.

До сегодняшнего дня мы жили с этими ценностями, и должны помнить об этом. «Сантьяго Бернабеу» станет иконой авангарда. Это будет новый и важный источник дохода для клуба. Новый стадион станет ключевым объектом Мадрида, он будет лучшим в мире", — приводит слова Переса Marca.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» был построен в 1947 году. Изначально он назывался «Нуэво Чамартин», но с 1955 года стал носить имя президента клуба Сантьяго Бернабеу. Стадион пережил две реконструкции в 1982 и 2001 году. Его вместимость на данный момент составляет 81 044 зрителя.