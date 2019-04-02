Роналду: Зидан знает, как правильно управлять командой

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе «Реала», поделился мнением о главном тренере мадридской команды Зинедине Зидане.



«Думаю, Зидан знает, как правильно управлять командой. Это непростая ситуация, потому что все игроки хотели бы получать много игрового времени, но он знает, как разумно распланировать работу и вовлечь в процесс всех футболистов», — приводит слова Роналду El Espanol.

Напомним, 11 марта Зидан подписал с «Реалом» контракт до лета 2022 года. На посту наставника «сливочных» французский специалист сменил отправленного в отставку аргентинца Сантьяго Солари. Зидан также возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год и выиграл вместе с клубом три Лиги чемпионов подряд.