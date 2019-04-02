Иванов: «Уралу» нет разницы, на кого попасть, если выйдем в финал Кубка России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка России с тульским «Арсеналом», который состоится завтра, 3 апреля.

«Когда выходят команды в полуфинал, все ставят самые высокие задачи. И наши соперники тоже ставят задачу пройти дальше. Разницы нет, на кого попасть, если выйдем в финал», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Матч «Урал» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 17:00 мск. Ответная встреча состоится в Туле 15 мая.

В нынешнем сезоне «Урал» и «Арсенал» уже встречались в рамках Российской Премьер-Лиги. В матче 9-го тура, который прошёл в Екатеринбурге, «Урал» одержал победу со счётом 2:1.