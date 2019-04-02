Адамс: думал, что не доживу до 30 лет из-за алкогольной зависимости

Бывший защитник и капитан лондонского «Арсенала» Тони Адамс рассказал о борьбе с алкоголизмом.



«Сейчас вы смотрите на человека, который смог выжить, несмотря на всё. До 1996 года я думал, что не доживу и до 30 лет. Учитывая мой образ жизни на тот момент, я думал, что не выдержу. Я не знал, как жить, но и убить себя духу не хватало. Находился где-то между.



Я знаю, что болен. Могу выпить и подумать, что всё преодолел, но потом меня вновь ударит. В дни острой алкогольной зависимости я мог обделаться, надеть джинсы и уйти из паба. Это было настоящее безумие. Именно эти воспоминания не дают взяться за старое. Даже когда мои родители умерли, я не думал о том, чтобы напиться. Говорить об этом — отличная терапия для меня», — приводит слова Адамса The Telegraph.