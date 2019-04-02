Кикнадзе: выбор стадиона для Суперкубка России? Нормальный

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о выборе стадиона для проведения Суперкубка России, а также рассказал о ситуации с онлайн-каналом «Зенита» Z+. Ранее стало известно, что Суперкубок России пройдёт 6 июля на стадионе «ВТБ Арена». В качестве резервных стадионов заявлены «Ростов Арена» и «Волгоград Арена».

«Выбор стадиона для Суперкубка? Нормальный. Ситуацию с проектом Z+ обсудили. Они будут работать на нашем матче, посмотрим, что из этого получится. Нам удобнее другой формат, будем его обсуждать. Останутся ли у „Зенита“ преференции, лучше спрашивать у них. Эта ситуация сегодня обсуждалась. Посмотрим, к чему приведёт. Другие клубы мою позицию поддержали», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.