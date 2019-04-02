Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в марте

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком клуба по итогам марта. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Джикия занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 48% голосов. В борьбе за эту награду Джикия опередил защитника Айртона и полузащитника Романа Зобнина.

В марте 25-летний Джикия принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, отметившись победным голом во встрече 19-го тура с московским «Динамо» (1:0). Также на его счету один матч в Кубке России.

Всего в нынешнем сезоне Джикия провёл 18 матчей в чемпионате России (17 — в основном составе), в которых забил два гола. Его контракт с красно-белыми действителен до лета 2022 года.