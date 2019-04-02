Шикунов: на исполкоме РФС будет обсуждаться вопрос лимита на легионеров

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что на исполкоме РФС, который состоится 18 апреля, будет обсуждаться вопрос лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«По вопросу лимита на легионеров мы составили комиссию, которая будет на бюро исполкома РФС представлять лигу и обсуждать этот вопрос. Больше этот вопрос практически не обсуждали. Вопрос по казахстанским футболистам даже не поднимался, он тоже будет обсуждаться на исполкоме РФС.

Вопрос заявки? Будет 25 человек в заявке, это точно, а вот сколько из них будет легионеров – решат на бюро исполкома РФС.

Проблему с Z+ все обсудили, но никаких конкретных решений нет. Кто-то высказал недовольство, но решений никаких нет», — передаёт слова Шикунова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.