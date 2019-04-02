Шикунов: хотим провести финал Кубка России в Самаре в следующем году

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб подал заявку на проведение финала Кубка России—2019/20 на стадионе «Самара Арена».

«Суперкубок будет на «ВТБ Арене», резервные арены в Ростове и Волгограде. Сначала хотели провести Суперкубок в Саранске, но там будет сборная. На „ВТБ Арене“ нужно провести тестовый матч, в матче открытия своего стадиона «Динамо» должно играть само, поэтому решили, что Суперкубок отдадим «ВТБ Арене». Что касается Самары, то мы хотим, чтобы финал следующего Кубка России прошёл у нас, отправили соответствующее письмо», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что в нынешнем сезоне финал Кубка России состоится в Москве на стадионе «Лужники».