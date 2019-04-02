«Вильярреал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале состоится матч 30-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. В роли его ассистентов выступят Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервным арбитром на эту встречу назначен Александер Гонсалес Гонсалес.



«Барселона» набрала 69 очков в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (29) располагается на 17-м месте в таблице испанской Примеры. В тройку лидеров соревнования также входят «Атлетико» (59) и «Реал» (57).