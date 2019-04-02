Мэр Мадрида: «Реал» за свой счёт займётся улучшением территории вокруг стадиона

Мэр Мадрида Мануэла Кармена поделилась мнением о реконструкции клубного стадиона мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

«Дорогой друг Флорентино, когда я смотрела первый из видеороликов о реконструкции стадиона, то ощутила удовольствие, которое передаётся благодаря футболу.



Когда я смотрела на эти изображения, дети смеялись, фанаты плакали. В нашем большом мире футбол является определяющим фактором.

«Реал» займётся работой по благоустройству территории вокруг стадиона. Всё это будет сделано за счёт «Реала». Тот, у кого есть чем поделиться, должен делать это. Поздравляю всех», – приводит слова Кармены Marca.

Вместимость «Сантьяго Бернабеу» увеличена не будет, но сам стадион станет выше на 10-12 метров. Трибуны будут полностью перестроены. Над стадионом возведут выдвижную крышу, которая сможет полностью закрывать поле.