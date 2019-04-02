«Барселона» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Валенсии» Родриго Морено. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает кандидатуру форварда в качестве одного из вариантов усиления атакующей линии. Впрочем, пока что клубы не начинали переговоров по трансферу игрока.

Напомним, что летом 2018 года Родриго интересовался «Реал», но «Королевский клуб» отказался платить за него € 120 млн, которые прописаны в контракте форварда в качестве отступных.

28-летний Родриго является воспитанником «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2014 года из «Бенфики» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили игрока за € 30 млн. В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.