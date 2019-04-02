В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 попали 9 представителей «ПСЖ»

Издание France Football представило список из топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.

В первую десятку вошли девять игроков «ПСЖ», а также нападающий «Монако» Радамель Фалькао.

Топ-10 самых высоких зарплат в Лиге 1 выглядит так:

1. Неймар («ПСЖ») — € 48,9 млн в год.

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ) — € 19,3 млн.

3. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — € 18,4 млн.

4. Тьяго Силва («ПСЖ») — € 15,2 млн.

5. Анхель Ди Мария («ПСЖ») — € 13,3 млн.

6. Дани Алвес («ПСЖ») — € 13 млн.

7. Марко Верратти («ПСЖ») — € 12 млн.

8. Маркиньос («ПСЖ») — € 10,7 млн.

9. Радамель Фалькао («Монако») — € 9,5 млн.

10. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ») — € 9 млн.

Во вторую десятку вошли следующие игроки: Альфонс Ареола («ПСЖ», € 8,4 млн), Юлиан Дракслер («ПСЖ», € 7,7 млн), Кевин Стротман («Марсель», € 7,2 млн), Димитри Пайет («Марсель», € 6,8 млн), Марио Балотелли («Марсель», € 6,3 млн), Луис Густаво («Марсель», € 6 млн), Преснел Кимпембе («ПСЖ», € 5,9 млн), Тило Керер («ПСЖ», € 5,5 млн), Мемфис Депай («Лион», € 5,5 млн), Флорьян Товен («Марсель», € 5 млн).