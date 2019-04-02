Колосков: ничего страшного, если открытие «ВТБ Арены» пройдёт без «Динамо»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение провести Суперкубок России на стадионе «ВТБ Арена».

«Решение провести матч за Суперкубок на «ВТБ Арене» правильное. Чтобы открыть такой шедевр технического прогресса, эта игра подходит как нельзя лучше. Обычно Суперкубок не пользуется популярностью, поэтому не думаю, что туда будет ломиться народ. Разве только люди захотят посмотреть на новый стадион.



Ничего страшного, если открытие стадиона «Динамо» состоится без участия бело-голубых. Это во многом тестовое мероприятие. Матч с точки зрения звучания хорош – это ведь игра за Суперкубок. Лига правильно поступила», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.