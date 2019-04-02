Самая высокооплачиваемая футболистка мира зарабатывает в 325 раз меньше Месси

Форвард «Лиона» и национальной команды Норвегии Ада Хегерберг стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира, сообщает France Football.



Годовой доход первой обладательницы «Золотого мяча» среди женщин составляет € 400 тыс. (до вычета налогов). Примечательно, что самый высокооплачиваемый футболист мира, нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в год получает € 130 млн. Таким образом, Хегерберг получает в 325 раз меньше, чем зарабатывает аргентинский форвард.



Второе и третье места в рейтинге самых высокооплачиваемых футболисток мира заняли игроки «Лиона» Амандин Анри (€ 360 тыс.) и Венди Ренар (€ 348 тыс.).



Напомним, в 2018 году Хегерберг стала победительницей Лиги чемпионов вместе с «Лионом», а также выиграла чемпионат Франции.