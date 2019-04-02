В Кубке Англии планируют показывать на табло моменты, разбираемые при помощи VAR

Спорные эпизоды полуфинальных матчей Кубка Англии, которые будут разбираться при помощи системы видеоассистента арбитра (VAR), планируется показывать на табло. Об этом сообщает The Sun.

Благодаря этому болельщики смогут оценить спорные моменты одновременно с судьями.

Напомним, что в полуфинал Кубка Англии вышли «Манчестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Уотфорд» и «Вулверхэмптон».

Матч «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоится 6 апреля на стадионе «Уэмбли» и начнётся в 19:30 мск. «Уотфорд» и «Вулверхэмптон» сыграют 7 апреля. Матч также пройдёт на «Уэмбли». Начало встречи — в 18:00 мск. Финал Кубка Англии состоится там же 18 мая.

Среди оставшихся претендентов на трофей чаще всего его выигрывал «Манчестер Сити» (пять раз). Четырежды обладателем Кубка Англии становился «Вулверхэмптон».



Лучшим достижением в истории «Брайтон энд Хоув Альбион» является выход в финал в сезоне-1982/83, в котором клуб уступил «Манчестер Юнайтед» (2:2, 0:4). «Уотфорд» также ранее доходил до финала в сезоне-1983/84 и потерпел поражение от «Эвертона» (0:2).