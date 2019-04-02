Система VAR будет использована в первых полуфинальных матчах Кубка России

В первых полуфинальных матчах Кубка России будет использована система видеопомощи арбитру (VAR). Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Система будет использована в режиме LIVE.

Напомним, в полуфинал Кубка России вышли «Локомотив», «Ростов», «Урал» и тульский «Арсенал».

Оба первых полуфинальных матча пройдут 3 апреля. Встреча «Урал» — «Арсенал» состоится в Екатеринбурге и пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 17:00 мск. Матч «Локомотив» — «Ростов» пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Локомотив» является семикратным обладателем Кубка России и делит 1—2-е места по этому показателю с ЦСКА. «Ростов» один раз выигрывал турнир. «Урал» и «Арсенал» прежде обладателями трофея не становились.