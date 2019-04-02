Дюков — о VAR в Кубке России: российский футбол входит в новую эру

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением о решении использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в первых полуфинальных матчах Кубка России.

«Мы признательны IFAB и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп Кубок России ВАР в режиме live уже сейчас. Российский футбол входит в новую эру — внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Напомним, в полуфиналах Кубка России сыграют «Урал» с «Арсеналом» и «Локомотив» с «Ростовом». Матчи состоятся 3 апреля.