РФС изменил назначения арбитров на матчи 1/2 финала Кубка России из-за VAR

Произошли изменения в бригадах арбитров первых матчей 1/2 финала Кубка России, сообщается на официальном сайте РФС. Изменения связаны с тем, что в матчах «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов» будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR).



«В течение четырёх месяцев проводилась интенсивная и обширная работа по подготовке первой группы судей и видеоассистентов. ИФАБ и ФИФА позитивно оценили наши усилия и дали разрешение на применение ВАР. В связи с этим произошли вынужденные изменения в составах судейских бригад», — отметил руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин.



3 апреля (среда)



«Урал» — «Арсенал»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Игорь Синер (Омск).



«Локомотив» — «Ростов»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Cухой (Люберцы); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).