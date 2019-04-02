«Реал» может отдать в аренду Б. Диаса

Мадридский «Реал» намерен отдать в аренду полузащитника Браима Диаса. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, в «Королевском клубе» рассчитывают, что хавбек проведёт порядка 40 матчей в следующем сезоне. «Реал» собирается тщательно подобрать клуб для Диаса, чтобы избежать повторения ситуации с голкипером Андреем Луниным, который был отдан в аренду «Леганесу», но провёл там всего пять матчей.

19-летний Диас перешёл в «Реал» минувшей зимой из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне хавбек в двух матчах чемпионата Испании (один — в основном составе) стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Сумма отступных составляет € 750 млн.