«Милан» — «Удинезе»: Доннарумма получил повреждение и покинул поле

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» принимает «Удинезе». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро». К перерыву хозяева ведут в счёте — 1:0.



Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма получил повреждение и покинул поле на 12-й минуте встречи. На замену 20-летнему вратарю вышел Пепе Рейна. Таким образом, испанский голкипер дебютировал в Серии А. Ранее он выходил на поле в составе «Милана» в Кубке Италии и Лиге Европы.



«Милан» набрал 54 очка в 30 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (28) располагается на 16-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 78 очков в 29 матчах.