Адиев — фанатам «Анжи»: я ваш должник! Только вы нас мотивируете

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев обратился к болельщикам.

«Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Анжи»! Вы поддерживаете меня на протяжении всего сезона и даже сейчас, когда я провалился в Краснодаре, вы меня в очередной раз поддержали. Мне очень приятно, что в эту трудную минуту вы находитесь со мной. Я чувствую вашу поддержку!

Обещаю, что приложу максимум своих возможностей и интеллекта, чтобы команда была боеспособной. Я ваш должник! Когда команду бросили практически все, только вы мотивируете нас. Мы играем ради вас! Вместе мы и есть «Анжи», — приводит слова Адиева «инстаграм» «Анжи».

Напомним, Адиев принял решение уйти в отставку после поражения в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:5). Впрочем, на следующий день тренер решил остаться в клубе.