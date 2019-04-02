«Боруссия» Д пожертвует € 1 млн мемориалу Холокоста в Израиле

Дортмундская «Боруссия» совместно с автомобилестроительными концернами Daimler и Volkswagen, железнодорожным оператором Deutsche Bahn и банком Германии окажет финансовую поддержку мемориалу Холокоста «Яд Вашем» в Израиле. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Каждая из организаций пожертвует € 1 млн на новое здание мемориала, предназначенное для хранения, исследований и реставрации экспонатов.

«Запоминание, документирование, исследование и обучение — это столпы, на которых основан „Яд Вашем“. Это наша честь и обязанность укреплять их. Будущие поколения должны знать о страданиях, которые были причинены людям другими людьми. Мы приверженцы понимания, терпимости и мирного сосуществования», — сказал генеральный директор „Боруссии“ Ханс-Йоахим Ватцке.



»Уже много лет мы предоставляем образовательные программы для болельщиков, коллег, партнёров и спонсоров «Боруссии». Вместе с ними мы берём на себя постоянную приверженность памяти о Холокосте, а также против современного антисемитизма", — добавил управляющий директор «Боруссии» Карстен Крамер.

