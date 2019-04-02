«Вильярреал» — «Барселона»: Месси начнёт матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Барселоны» на матч 30-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 2 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Вильярреал»: Асенхо, Педраса, Руис, Мори, Альваро, Марио, Касорла, Морланес, Иборра, Чиквуэзе, Экамби.



«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Юмтити, Лангле, Альба, Видаль, Бускетс, Артур, Малком, Суарес, Коутиньо.



«Барселона» набрала 69 очков в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (29) — на 17-м месте в таблице испанской Примеры. В тройку лидеров соревнования также входят «Атлетико» (59) и «Реал» (57).