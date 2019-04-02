«Милан» не смог обыграть «Удинезе» в домашнем матче Серии А

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Удинезе». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 1:1.



В концовке первого тайма, на 44-й минуте, счёт открыл польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек. Автором ответного гола «Удинезе» стал форвард Кевин Ласанья, отправивший мяч в ворота хозяев поля на 64-й минуте. Таким образом, «Милан» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до трёх матчей.



«Милан», набрав 51 очко, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (28) располагается на 16-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 79 очков в 29 матчах.