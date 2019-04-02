Бывший главный тренер «Навбахора» дисквалифицирован на 5 лет за договорные матчи

Бывший главный тренер «Навбахора» Ильхом Муминжанов дисквалифицирован на пять лет за причастность к договорным матчам, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Узбекистана. Тренер также был оштрафован на 50 млн сумов (около 390 тыс. рублей).



Муминжанов получил дисквалификацию за причастность к договорным матчам в 2017 году. Также за предоставление ложных показаний в ходе расследования и попытку ввести комитет этики в заблуждение от футбольной деятельности отстранён технический директор узбекского клуба «Сурхан» Шерзод Шарипов и капитан команды Ильшод Жаббаров, который не появлялся на заседаниях комитета без уважительной причины.



Напомним, Муминжанов в нынешнем году возглавил «Сурхан», но после старта расследования был отстранён.