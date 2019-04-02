Парижская прокуратура расследует гомофобские высказывания Эвра

Парижская прокуратура начала расследование в отношении бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, сообщает AP News.

По данным источника, футболист подозревается в гомофобских оскорблениях в адрес «ПСЖ». Ранее Эвра назвал игроков «ПСЖ» «гомосексуалами» (в оригинале — «faggots») после поражения команды (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед».

Расследование было начато после того, как организация, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообществ, подала жалобу на Эвра в полицию.



Представители «ПСЖ» осудили Эвра, однако в «Манчестер Юнайтед» отказались давать комментарии, так как Эвра больше не является игроком «красных дьяволов».