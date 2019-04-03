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«Ренн» одолел «Лион» и вышел в финал Кубка Франции

«Ренн» одолел «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
Футбол / Франция

В матче 1/2 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Ренн». Встреча команд состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Лиона» голами отметились нападающие Бертран Траоре и Мусса Дембеле, успешно реализовавший пенальти на 75-й минуте матча. За «Ренн» забили нападающий М'Байе Ньянг, полузащитник Бенжамен Андре и защитник Рами Бенсебаини.

Таким образом, «Ренн» вышел в финал Кубка Франции, а «Лион» завершил выступление в турнире. Соперником «Ренна» в финальном матче Кубка страны станет победитель противостояния «Пари Сен-Жермен» — «Нант». Парижская команда проведёт матч с «Нантом» в среду, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Кубок Франции. 1/2 финала
02 апреля 2019, вторник. 22:10 МСК
Лион
Лион
2 : 3
Ренн
Ренн
0:1 – Ньянг – 40, 1:1 – Траоре – 47, 1:2 – Андре – 55, 2:2 – Дембеле – 75 (пен), 2:3 – Бенсебаини – 81
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