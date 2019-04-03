«Ренн» одолел «Лион» и вышел в финал Кубка Франции

В матче 1/2 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Ренн». Встреча команд состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



В составе «Лиона» голами отметились нападающие Бертран Траоре и Мусса Дембеле, успешно реализовавший пенальти на 75-й минуте матча. За «Ренн» забили нападающий М'Байе Ньянг, полузащитник Бенжамен Андре и защитник Рами Бенсебаини.



Таким образом, «Ренн» вышел в финал Кубка Франции, а «Лион» завершил выступление в турнире. Соперником «Ренна» в финальном матче Кубка страны станет победитель противостояния «Пари Сен-Жермен» — «Нант». Парижская команда проведёт матч с «Нантом» в среду, 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.